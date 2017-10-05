Роберт Левандовский установил рекорд по голам в отборах Европы и стал лучшим снайпером Польши

Роберт Левандовский отметился хет-триком в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Армении (6:1). Поляк довел бомбардирский счет до 15 голов и установил рекорд отборочных турниров Европы и для ЧМ, и для ЧЕ. Опередить Левандовского в споре бомбардиров может Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов.

Еще Роберт стал рекордсменом сборной Польши, отличившись в 50-й раз.

А вот все голы Роберта:

0:2 – Роберт Левандовский, 18'

0:3 – Роберт Левандовский, 25'

1:5 – Роберт Левандовский, 64

А еще в этом матче забивали Камиль Гросицкий, Якуб Блашчиковский и Рафал Вольский. За Армению отличился Оганес Амбарцумян.

Сборная Польши набрала 22 очка и находится в шаге от поездки на ЧМ-2018 в Россию.

Для квалификации на турнир полякам достаточно дождаться осечки Черногории в матче с Данией или набрать очко в очной встрече.

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