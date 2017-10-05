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Германия обыграла Северную Ирландию и пробилась на ЧМ-2018
Немцы выиграли девятый матч подряд в квалификации.
Сборная Германии обыграла на выезде команду Северной Ирландии со счетом 3:1.
Голами в составе немецкой команды отметились Себастьян Руди (2'), Сандро Вагнер (21') и Йозуа Киммих (86'). У британцев отличился Джош Мадженнис (93'). После этой победы команда Йоахима Лева набрала 27 очков и досрочно заняла первое место в группе.
У Северной Ирландии осталось 19 очков, британцы сыграют в стыковых матчах.
- Команда Лёва выиграла все 9 матчей в квалификации ЧМ-2018 с разницей мячей 38-3.
- Беспроигрышная серия немцев в отборочных матчах продлилась до 46 матчей (+36 =10).
- Последний матч в отборе немцы прведут 8 октября против Азербайджана.
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