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Германия обыграла Северную Ирландию и пробилась на ЧМ-2018

Германия обыграла Северную Ирландию и пробилась на ЧМ-2018
Eurosport

Вчера в 23:39Обновлено Вчера в 23:40

Немцы выиграли девятый матч подряд в квалификации.

Сборная Германии обыграла на выезде команду Северной Ирландии со счетом 3:1.

Голами в составе немецкой команды отметились Себастьян Руди (2'), Сандро Вагнер (21') и Йозуа Киммих (86'). У британцев отличился Джош Мадженнис (93'). После этой победы команда Йоахима Лева набрала 27 очков и досрочно заняла первое место в группе.

У Северной Ирландии осталось 19 очков, британцы сыграют в стыковых матчах.

  • Команда Лёва выиграла все 9 матчей в квалификации ЧМ-2018 с разницей мячей 38-3.
  • Беспроигрышная серия немцев в отборочных матчах продлилась до 46 матчей (+36 =10).
  • Последний матч в отборе немцы прведут 8 октября против Азербайджана.

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