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Хет-трик Левандовского и унижение Казахстана. Все результаты дня в квалификации ЧМ

Хет-трик Левандовского и унижение Казахстана. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Eurosport

Вчера в 00:38Обновлено Вчера в 01:52

Матчи, по результатам которых определились еще два участника ЧМ-2018.

Группа C

Азербайджан – Чехия (1:2)

Голы: Исмаилов 55' – Копиц 35', Барак 66'

Северная Ирландия – Германия (1:3)

Голы: Мадженнис 90' – Руди 2', Вагнер 21', Киммих 86'

Сан-Марино – Норвегия (0:8)

Голы: Хенриксен 8', Кинг 14', 17', Эльйонусси 39', 48', 68', Кристиан Сельнес 58', Линнес 86'

Группа E

Армения – Польша (1:6)

Голы: Амбарцумян 39' – Гросицкий 2', Левандовский 18', 25', 64', Блашчиковский 58', Вольски 89'

Черногория – Дания (0:1)

Гол: Эриксен 16'

Румыния – Казахстан (3:1)

Голы: Будеску 33', 38', Кешерю 73' – Турысбек 82'

Группа F

Англия – Словения (1:0)

Голы: Кейн 90'

Мальта – Литва (1:1)

Голы: Аджус 23' – Сливка 53'

Шотландия – Словакия – 1:0

Голы: Шкртел 89' (автогол)

Удаление: Мак (Словакия)

  • Сборные Англии и Германии пробились на чемпионат мира в России.
  • Сборная Северной Ирландии гарантировала участие в стыковых матчах от группы C.

Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе

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