SID
Хет-трик Левандовского и унижение Казахстана. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Матчи, по результатам которых определились еще два участника ЧМ-2018.
Группа C
Голы: Исмаилов 55' – Копиц 35', Барак 66'
Северная Ирландия – Германия (1:3)
Голы: Мадженнис 90' – Руди 2', Вагнер 21', Киммих 86'
Голы: Хенриксен 8', Кинг 14', 17', Эльйонусси 39', 48', 68', Кристиан Сельнес 58', Линнес 86'
Группа E
Голы: Амбарцумян 39' – Гросицкий 2', Левандовский 18', 25', 64', Блашчиковский 58', Вольски 89'
Гол: Эриксен 16'
Голы: Будеску 33', 38', Кешерю 73' – Турысбек 82'
Группа F
Голы: Кейн 90'
Голы: Аджус 23' – Сливка 53'
Голы: Шкртел 89' (автогол)
Удаление: Мак (Словакия)
- Сборные Англии и Германии пробились на чемпионат мира в России.
- Сборная Северной Ирландии гарантировала участие в стыковых матчах от группы C.
Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе
Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами