Польша в восьмой раз сыграет на чемпионате мира

В последней встрече отборочного турнира Польша победила Черногорию со счетом 4:2 и выиграла группу E с 25 баллами.

Польша – Черногория – 4:2

1:0 – Кшиштоф Мончиньский, 6'

2:0 – Камиль Гросицкий, 16'

2:1 – Стефан Мугоша, 78'

2:2 – Жарко Томашевич, 83'

3:2 – Роберт Левандовский, 86'

4:2 – Филип Стойкович, 87' (автогол)

Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в восьмой раз в истории.

Левандовский забил 16 голов в 10 встречах отборочного турнира.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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