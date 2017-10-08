Getty Images

Польша в восьмой раз сыграет на чемпионате мира

Польша в восьмой раз сыграет на ЧМ
Eurosport

14 ч. назад

Поляки выиграли отборочную группу E.

В последней встрече отборочного турнира Польша победила Черногорию со счетом 4:2 и выиграла группу E с 25 баллами.

Польша – Черногория – 4:2

1:0 – Кшиштоф Мончиньский, 6'

2:0 – Камиль Гросицкий, 16'

2:1 – Стефан Мугоша, 78'

2:2 – Жарко Томашевич, 83'

3:2 – Роберт Левандовский, 86'

4:2 – Филип Стойкович, 87' (автогол)

Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в восьмой раз в истории.

  • Левандовский забил 16 голов в 10 встречах отборочного турнира.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Огненный покер Овечкина, уничтожившего «Монреаль» и переписавшего историю НХЛ

02:52
Популярные видео
Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей
3 727 просмотров20 ч
Трамп вышел из снукера с третьего раза, да так, что поставил Бинэма в еще более сложное положение
7 172 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться