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Польша в восьмой раз сыграет на чемпионате мира
Поляки выиграли отборочную группу E.
В последней встрече отборочного турнира Польша победила Черногорию со счетом 4:2 и выиграла группу E с 25 баллами.
1:0 – Кшиштоф Мончиньский, 6'
2:0 – Камиль Гросицкий, 16'
2:1 – Стефан Мугоша, 78'
2:2 – Жарко Томашевич, 83'
3:2 – Роберт Левандовский, 86'
4:2 – Филип Стойкович, 87' (автогол)
Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в восьмой раз в истории.
- Левандовский забил 16 голов в 10 встречах отборочного турнира.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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