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Смачная ракета Себастьяна Руди, которая разбомбила девятку ворот Северной Ирландии
Полузащитник «Баварии» не дал соперникам даже почувствовать мяч.
Сборная Германии разделалась с Северной Ирландией (3:1) и пробилась на чемпионат мира в России.
Уже на второй минуте в ворота Макговерна влетел мяч, который не отразил бы ни один кипер в мире: Себастьян Руди поддержал немецкую атаку бойким ударом из-за штрафной, после которого мяч вонзился в девятку ворот соперника.
- Руди забил дебютный гол в десятом официальном матче за сборную.
- Германия выиграла все 9 матчей в квалификации ЧМ-2018 с разницей мячей 38-3.
- Беспроигрышная серия немцев в отборочных матчах продлилась до 46 матчей (+36 =10).
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