Getty Images

Харри Кейн оказался в нужном месте и одним движением казнил Словению на 94-й минуте

Кейн оказался в нужном месте и одним движением казнил Словению на 94-й минуте
Eurosport

Вчера в 00:57

Нападающий сделал свое дело.

Сборная Англии переиграла дома Словению (1:0) и за тур до завершения отборочного турнира гарантировала себе участие в чемпионате мира.

Единственный точный удар в составе англичан нанес Харри Кейн, который вовремя вклинился между двумя соперниками и на 94-й минуте украл у словенцев ничью.

  • Англия вышла на ЧМ-2018 с первого места, Словения осталась на третьей позиции.
  • В заключительном матче отбора Англия в гостях 8 октября сыграет с Литвой.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Какие-то ноунеймы из «Вегаса» устроили «Далласу» перебор, а сами сидят и улыбаются с блэкджеком

03:17
Популярные видео
Бобровский стартовал с шатаута, а Панарин оформил три ассиста в разгроме «Айлендерс» «Коламбусом»
 940 просмотров4 ч
Наместников и Кучеров забросили «Флориде» и, не поверишь, «Тампа» победила
 885 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться