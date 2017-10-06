Харри Кейн оказался в нужном месте и одним движением казнил Словению на 94-й минуте

Сборная Англии переиграла дома Словению (1:0) и за тур до завершения отборочного турнира гарантировала себе участие в чемпионате мира.

Единственный точный удар в составе англичан нанес Харри Кейн, который вовремя вклинился между двумя соперниками и на 94-й минуте украл у словенцев ничью.

Англия вышла на ЧМ-2018 с первого места, Словения осталась на третьей позиции.

В заключительном матче отбора Англия в гостях 8 октября сыграет с Литвой.

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