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Харри Кейн оказался в нужном месте и одним движением казнил Словению на 94-й минуте
Нападающий сделал свое дело.
Сборная Англии переиграла дома Словению (1:0) и за тур до завершения отборочного турнира гарантировала себе участие в чемпионате мира.
Единственный точный удар в составе англичан нанес Харри Кейн, который вовремя вклинился между двумя соперниками и на 94-й минуте украл у словенцев ничью.
- Англия вышла на ЧМ-2018 с первого места, Словения осталась на третьей позиции.
- В заключительном матче отбора Англия в гостях 8 октября сыграет с Литвой.
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