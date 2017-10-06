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Испания разорвала Албанию и вышла на ЧМ-2018

Испания разорвала Албанию и вышла на ЧМ-2018
Eurosport

15 ч. назад

В матче группы G европейской квалификации на ЧМ-2018 сборная Испании дома переиграла албанцев – 3:0.

Счет открыл форвард Родриго Морено на 16-й минуте. На 23-й Иско точно послал мяч в правую девятку, а три минуты спустя Тьяго Алькантара окончательно убил албанцев.

Испанцы квалифицировались на чемпионат мира-2018. Они лидируют в группе G с 25 очками – это на пять больше, чем у сборной Италии за тур до конца.

Сборная Албании остается на третьем месте с 13 баллами.

Матч Испании с Албанией судила бригада арбитров из России во главе с Алексеем Еськовым.

  • В заключительном туре обе команды сыграют 9 октября, матчи начнутся в 21:45 по московскому времени.
  • Испанцы в гостях встретятся с Израилем, Албания примет Италию.

Онлайн-трансляция матча Испания – Албания со всеми фактами

Календарь и результаты европейской квалификации на ЧМ-2018

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