Eurosport
Испания разорвала Албанию и вышла на ЧМ-2018
В матче группы G европейской квалификации на ЧМ-2018 сборная Испании дома переиграла албанцев – 3:0.
Счет открыл форвард Родриго Морено на 16-й минуте. На 23-й Иско точно послал мяч в правую девятку, а три минуты спустя Тьяго Алькантара окончательно убил албанцев.
Испанцы квалифицировались на чемпионат мира-2018. Они лидируют в группе G с 25 очками – это на пять больше, чем у сборной Италии за тур до конца.
Сборная Албании остается на третьем месте с 13 баллами.
Матч Испании с Албанией судила бригада арбитров из России во главе с Алексеем Еськовым.
- В заключительном туре обе команды сыграют 9 октября, матчи начнутся в 21:45 по московскому времени.
- Испанцы в гостях встретятся с Израилем, Албания примет Италию.
Онлайн-трансляция матча Испания – Албания со всеми фактами
Календарь и результаты европейской квалификации на ЧМ-2018
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