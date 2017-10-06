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Исландия разгромила Турцию, Италия опозорилась с Македонией. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Матчи, подарившие «фурии рохе» путевку в Россию.
Группа D
Гол: Лоуренс 49'
Голы: Бургшталлер 25', Арнаутович 76', Шауб 89' – Миливойевич 11', Матич 83'
Голы: Мерфи 2', 19'
Удаление: Гацкан (Молдавия)
Группа G
Гол: Кьеллини 40' – Трайковски 77'
Гол: Тиби 21'
Голы: Родриго 16', Иско 23', Алькантара 26'
Группа I
Голы: Манджукич 57' – Сойри 90'
Голы: Гудмундссон 32', Бьярнасон 39', Арнасон 49'
Голы: Пакарада 60' (автогол), Ярмоленко, 87'
- Сборная Испании гарантировала себе участие на ЧМ-2018, Италия – место в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ.
- Исландия, Хорватия и Украина разыграют прямую путевку на ЧМ-2018 в последнем туре отбора.
Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе
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