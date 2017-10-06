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Исландия разгромила Турцию, Италия опозорилась с Македонией. Все результаты дня в квалификации ЧМ

Исландия разгромила Турцию, Италия опозорилась с Македонией. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Eurosport

15 ч. назад

Матчи, подарившие «фурии рохе» путевку в Россию.

Группа D

Грузия – Уэльс (0:1)

Гол: Лоуренс 49'

Австрия – Сербия (3:2)

Голы: Бургшталлер 25', Арнаутович 76', Шауб 89' – Миливойевич 11', Матич 83'

Ирландия – Молдавия (2:0)

Голы: Мерфи 2', 19'

Удаление: Гацкан (Молдавия)

Группа G

Италия – Македония (1:1)

Гол: Кьеллини 40' – Трайковски 77'

Лихтенштейн – Израиль (0:1)

Гол: Тиби 21'

Испания – Албания (3:0)

Голы: Родриго 16', Иско 23', Алькантара 26'

Группа I

Хорватия – Финляндия (1:1)

Голы: Манджукич 57' – Сойри 90'

Турция – Исландия (0:3)

Голы: Гудмундссон 32', Бьярнасон 39', Арнасон 49'

Косово – Украина (0:2)

Голы: Пакарада 60' (автогол), Ярмоленко, 87'

  • Сборная Испании гарантировала себе участие на ЧМ-2018, Италия – место в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ.
  • Исландия, Хорватия и Украина разыграют прямую путевку на ЧМ-2018 в последнем туре отбора.

Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе

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ЧМ. Квалификация. Европа

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