Английские фаны дико угорели, когда бумажный самолетик пролетел 100 метров и попал в ворота «Уэмбли»

Один из фанатов, пришедших в четверг на «Уэмбли» на матч Англии и Словении, настолько разочаровался увиденным, что сложил бумажный самолетик и запустил его с трибуны.

Этот момент англичане отпраздновали яростнее, чем квалификацию на ЧМ-2018 – самолетик залетел прямо под перекладину ворот. Гол.

Англия дожала Словению лишь на 94-й минуте. Отличился Харри Кейн – 1:0.

Родоначальники футбола с 23 баллами стали недосягаемыми для шотландцев (17 очков).

Календарь и результаты европейского отбора на ЧМ-2018

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