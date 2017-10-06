Getty Images
Английские фаны дико угорели, когда бумажный самолетик пролетел 100 метров и попал в ворота «Уэмбли»
Твои эмоции, когда сопернику залетает хоть что-то.
Один из фанатов, пришедших в четверг на «Уэмбли» на матч Англии и Словении, настолько разочаровался увиденным, что сложил бумажный самолетик и запустил его с трибуны.
Этот момент англичане отпраздновали яростнее, чем квалификацию на ЧМ-2018 – самолетик залетел прямо под перекладину ворот. Гол.
- Англия дожала Словению лишь на 94-й минуте. Отличился Харри Кейн – 1:0.
- Родоначальники футбола с 23 баллами стали недосягаемыми для шотландцев (17 очков).
Календарь и результаты европейского отбора на ЧМ-2018
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте