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Английские фаны дико угорели, когда бумажный самолетик пролетел 100 метров и попал в ворота «Уэмбли»

Английские фаны дико угорели, когда бумажный самолетик пролетел 100 метров и попал в ворота «Уэмбли»
Eurosport

17 ч. назад

Твои эмоции, когда сопернику залетает хоть что-то.

Один из фанатов, пришедших в четверг на «Уэмбли» на матч Англии и Словении, настолько разочаровался увиденным, что сложил бумажный самолетик и запустил его с трибуны.

Этот момент англичане отпраздновали яростнее, чем квалификацию на ЧМ-2018 – самолетик залетел прямо под перекладину ворот. Гол.

  • Англия дожала Словению лишь на 94-й минуте. Отличился Харри Кейн – 1:0.
  • Родоначальники футбола с 23 баллами стали недосягаемыми для шотландцев (17 очков).

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