Украина обыграла Косово и сохранила шансы на поездку в Россию на ЧМ-2018

Сборная Украины обыграла на нейтральном поле в Албании команду Косово со счетом 2:0. Украинцы открыли счет в середине второго тайма – автоголом отметился Леарта Пакарада (60'). Добил Косово Андрей Ярмоленко (87'), отправивший мяч под перекладину после стандарта.

После девяти туров украинцы набрали одинаковое количество очков с хорватами в группе I – 17. Команды делят второе-третье место, на первой строчке с 19-ю баллами расположилась Исландия.

В матче против Косово за Украину дебютировал натурализованный бразилец Марлос, который стал третьим футболистом в истории украинской сборной из дальнего зарубежья после Эдмара и Девича.

Украина и Хорватия разыграют путевку на ЧМ-2018 в очной встрече в Киеве 9 октября.

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