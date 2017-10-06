Мускулинная бицуха Левандовского, которого можно выпускать против Мэйуэзера хоть завтра

5 октября Польша разгромила Армению в выездном матче квалификации ЧМ-2018 со счетом 6:1 и почти гарантировала себе поездку на мундиаль.

Героем встречи стал Роберт Левандовский, наколотивший Армении 3 мяча. Он же и стал самым ярким персонажем на послематчевом командном фото в раздевалке.

Партнеры задвинули Роберта в самый угол, но его богатырская бицуха даже оттуда затмевает остальных поляков.

В заключительном туре команда Адама Навалки примет Черногорию. Ничья гарантирует полякам первое место в группе Е и поездку в Россию.

Польша не отбиралась на чемпионаты мира с 2006 года.

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