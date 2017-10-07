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Как Родриго, Иско и Тьяго жестокими пытками над Албанией вывели Испанию на ЧМ-2018

Как Родриго, Иско и Тьяго жестокими пытками над Албанией вывели Испанию на ЧМ-2018
Eurosport

14 ч. назад

Зря албанцы приехали в Аликанте.

Испания легко расправилась с Албанией в отборочном матче ЧМ-2018 – 3:0.

Уже на 16-й минуте Иско вспорол оборону албанцев передачей на Родриго, который подбросил себе мяч головой, а затем пробил после отскока от газона.

Спустя 7 минут отличился сам Иско, чуть не обрушивший ворота ударом с острого угла.

Не успели албанцы отойти от двойного урона, как Тьяго Алькантара вихрем ворвался в штрафную и замкнул навес Альваро Одриосолы.

  • После этого зрители могли расходиться – ничего важного в оставшиеся 63 минуты не произошло.
  • Испания стала 11-м участником чемпионата мира-2018.

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