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Как Родриго, Иско и Тьяго жестокими пытками над Албанией вывели Испанию на ЧМ-2018
Зря албанцы приехали в Аликанте.
Испания легко расправилась с Албанией в отборочном матче ЧМ-2018 – 3:0.
Уже на 16-й минуте Иско вспорол оборону албанцев передачей на Родриго, который подбросил себе мяч головой, а затем пробил после отскока от газона.
Спустя 7 минут отличился сам Иско, чуть не обрушивший ворота ударом с острого угла.
Не успели албанцы отойти от двойного урона, как Тьяго Алькантара вихрем ворвался в штрафную и замкнул навес Альваро Одриосолы.
- После этого зрители могли расходиться – ничего важного в оставшиеся 63 минуты не произошло.
- Испания стала 11-м участником чемпионата мира-2018.
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