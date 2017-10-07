Джанлуиджи Буффон вышел на четвертое место в истории футбола по матчам за сборную

Матч против сборной Македонии на «Стадио Олимпико» в Турине стал для Буффона 172-м в свитере национальной команды.

Только четыре футболиста в истории сыграли за сборные столько же или больше матчей: Ахмед Хассан (Египет, 184), Хусам Хассан (Египет, 178), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 172).

39-летний Буффон превосходит ближайшего преследователя из действующих игроков Криштиану Роналду на 27 матчей.

Италия не удержала победу над Македонией – игра завершилась со счетом 1:1.

Первый матч в составе национальной команды Буффон провел против сборной России 29 октября 1997 года. Ранее голкипер заявил о намерении завершить карьеру после ЧМ-2018.

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