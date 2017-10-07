Хорватия сменила главного тренера в преддверии судьбоносной игры с Украиной за выход на ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз пошел на рискованный шаг и сменил главного тренера в решающий момент квалификации ЧМ-2018. Анте Чачич был уволен на следующий день после осечки в матче с Финляндией (1:1).

Готовить «шахматных» к важнейшей игре против Украины будет 50-летний Златко Далич, который последние 7 лет работал с клубами ОАЭ и Саудовской Аравии.

После матча с Финляндией Хорватия (17 очков) пропустила на первое место Исландию (19) и позволила Украине (17) нагнать себя.

9 октября украинцы и хорваты сойдутся в Киеве.

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