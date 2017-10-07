Getty Images
«Исторически Вильнюс – наша столица». Игрок БАТЭ решил отдохнуть в Литве
Нападающий Виталий Родионов ищет свои корни.
Форвард БАТЭ воспользовался перерывом на игры национальных команд, чтобы съездить в Литву. По простой причине.
«Хочу развеяться. Съездить в Вильнюс. Просто погулять по городу. Потому что исторически – наша столица. Хочется изменить обстановку», – сказал Родионов, слова которого приводит «Трибуна».
- Белоруссия занимает последнее место в отборочной группе А, уступая даже Люксембургу.
- 7 октября белорусы примут Нидерланды, а 10 октября поедут в гости к Франции.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте