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«Исторически Вильнюс – наша столица». Игрок БАТЭ решил отдохнуть в Литве

«Исторически Вильнюс – наша столица». Игрок БАТЭ решил отдохнуть в Литве
Eurosport

20 ч. назад

Нападающий Виталий Родионов ищет свои корни.

Форвард БАТЭ воспользовался перерывом на игры национальных команд, чтобы съездить в Литву. По простой причине.

«Хочу развеяться. Съездить в Вильнюс. Просто погулять по городу. Потому что исторически – наша столица. Хочется изменить обстановку», – сказал Родионов, слова которого приводит «Трибуна».

  • Белоруссия занимает последнее место в отборочной группе А, уступая даже Люксембургу.
  • 7 октября белорусы примут Нидерланды, а 10 октября поедут в гости к Франции.

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