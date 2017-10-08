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Крупные победы Швеции и Эстонии, бойня Боснии с Бельгией. Все результаты дня в квалификации ЧМ

Крупные победы Швеции и Эстонии, бойня Боснии с Бельгией. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Eurosport

15 ч. назад

Завершается девятый тур отборочного турнира ЧМ-2018.

Группа А

Швеция – Люксембург (8:0)

Голы: Гранквист 10' (пенальти), 67' (пенальти) , Берг 18', 37', 54', 71', Лустиг 60', Тойвонен 76'

Белоруссия – Нидерланды (1:3)

Голы: Володько 55' – Прёппер 24', Роббен 84' (пенальти), Депай 90'

  • Сборная Голландии должна побеждать шведов в последнем туре с разницей в 7 и более мячей, чтобы попасть в стыки.
  • Этот матч пройдет в Нидерландах 10 октября.

Болгария – Франция (0:1)

Гол: Матюиди 3’

Группа В

Фарерские Острова – Латвия (0:0)

Андорра – Португалия (0:2)

Голы: Роналду 63', Силва 86'

Швейцария – Венгрия (5:2)

Голы: Джака 18', Фрай 20', Цубер 43', 49', Лихтштайнер 83' – Гузмич 58, Уграй 89'

Группа Н

Босния и Герцеговина – Бельгия (3:4)

Голы: Медуньянин 30', Вишча 39', Думич 82' – Мёнье 4’, Батшуайи 59', Вертонген 68', Карраско 83'

Гибралтар – Эстония (0:6)

Голы: Лутс 10', Кяйт 30', Зенев 38', Тамм 52', 65', 77'

Кипр – Греция (1:2)

Голы: Сотириу 18' – Митроглу 24', Циолис 26'

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