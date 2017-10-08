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Крупные победы Швеции и Эстонии, бойня Боснии с Бельгией. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Завершается девятый тур отборочного турнира ЧМ-2018.
Группа А
Голы: Гранквист 10' (пенальти), 67' (пенальти) , Берг 18', 37', 54', 71', Лустиг 60', Тойвонен 76'
Голы: Володько 55' – Прёппер 24', Роббен 84' (пенальти), Депай 90'
- Сборная Голландии должна побеждать шведов в последнем туре с разницей в 7 и более мячей, чтобы попасть в стыки.
- Этот матч пройдет в Нидерландах 10 октября.
Гол: Матюиди 3’
Группа В
Фарерские Острова – Латвия (0:0)
Голы: Роналду 63', Силва 86'
Голы: Джака 18', Фрай 20', Цубер 43', 49', Лихтштайнер 83' – Гузмич 58, Уграй 89'
Группа Н
Босния и Герцеговина – Бельгия (3:4)
Голы: Медуньянин 30', Вишча 39', Думич 82' – Мёнье 4’, Батшуайи 59', Вертонген 68', Карраско 83'
Голы: Лутс 10', Кяйт 30', Зенев 38', Тамм 52', 65', 77'
Голы: Сотириу 18' – Митроглу 24', Циолис 26'
- Франция гарантировала себе минимум стыки.
- Швейцария и Португалия в последнем туре разыграют первое и второе места в группе В.
- Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе.
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