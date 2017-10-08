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«Швеция не обыграет Люксембург 8:0». Дик Адвокат оказался худшим прогнозистом в мире

«Швеция не обыграет Люксембург 8:0». Адвокат оказался худшим прогнозистом в мире
Eurosport

15 ч. назад

Теперь у сборной Голландии серьезные проблемы.

Перед девятым туром квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА главный тренер «оранжевых» Дик Адвокат высмеял журналистов на пресс-конференции:

«Швеция обыграет Люксембург 8:0? Что за тупой вопрос? Такого не будет. Если Люксембург сыграет от обороны так, как в матче с Францией, у Швеции будут серьезные проблемы», – уверял Адвокат.

7 октября шведы накидали Люксембургу 8 безответных мячей, а команда Адвоката с трудом обыграла Белоруссию (3:1). Эти результаты поставили Голландию в катастрофическое положение.

В последнем туре «оранжевые» и «сине-желтые» сойдутся в Амстердаме. Шведы опережают соперника на 3 очка и имеют лучшую разницу мячей («+19» против «+7»). Для попадания в стыки голландцы обязаны обыгрывать Швецию с разрывом в 7 голов.

  • Матч Голландия – Швеция пройдет 10 октября.
  • «Оранжевые» рискуют пропустить два крупных турнира подряд впервые с 1986 года.

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