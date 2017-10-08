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Голландии нужно обыграть Швецию с разницей в 7 голов, чтобы попасть в стыковые матчи ЧМ-2018

Голландии нужно обыграть Швецию с разницей в 7 голов, чтобы попасть в стыки
Eurosport

14 ч. назад

Cкорее всего, Россия без «оранжевых».

В матчах девятого тура отборочной группы А Швеция уничтожила Люксембург со счетом 8:0, а Голландия с трудом вырвала победу у Белоруссии – 3:1. Перед очной встречей в последнем туре голландцы уступают шведам 3 очка и имеют худшую разницу мячей («+7» против «+19»).

Это означает, что «оранжевым» придется громить Швецию с разницей минимум в 7 голов, чтобы попасть в стыковые матчи. Если команда Дика Адвоката победит с разрывом в 6 голов, у соперников будет одинаковая разница («+13»), но скандинавы все равно станут вторыми за счет большего количества забитых мячей.

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