Хранители. Почему на футбольных стадионах Германии не видно полицейских

Немецкие футбольные стадионы – самые посещаемые в Европе. На каждый матч чемпионата Германии в среднем приходит больше 40 тысяч человек. Игры второй Бундеслиги посещают свыше 20 тысяч болельщиков – Серия А и Лига 1 не дотягивают до таких показателей. Но самое главное, при таком скоплении людей на аренах Германии практически нет полицейских.

Органы власти давно осознали, что люди в форме провоцируют фанатов на агрессию. Чтобы лишний раз не раздражать болельщиков, полиция руководствуется методом «нет видимого контроля – нет повода для конфликтов». В день игры практически все силы полиции сконцентрированы на обеспечение безопасности вне стадиона, а футболом немцы наслаждаются без охранников порядка.

В Германии функционирует единый информационный центр по операциям в связи со спортивными мероприятиями. При помощи этой базы данных полицейские участки разных федеральных земель сотрудничают перед футбольными матчами. Перед каждой игрой местная полиция собирает информацию с команды гостей о том, сколько фанатов поедет на выезд, чем и когда они прибудут в город проведения матча.

Это делается для того, чтобы оценить степень риска.

Первая степень – прогнозируемое отсутствие беспорядков. В такой ситуации можно вообще не встретить полицейского по дороге на стадион.

Вторая степень подразумевает, что на стадионе будут проблемные фанаты. Но в силу отсутствия вражды между клубами, негатив с их стороны не ожидается.

Третья – склонность к беспорядкам. Это значит, что в обоих фанатских секторах есть люди, склонные к насилию.

Четвертая – высокая вероятность правонарушений. При таком раскладе полиция уверена, что фанаты настроены враждебно, и пытается предотвратить массовые драки и дебоши. По городу будет разбросано от 500 до тысячи полицейских.

Чтобы исключить стычки фанатов до матча, полиция старается развести потоки людей на пути к стадиону. К примеру, в Берлине домашние болельщики, как правило, добираются до стадиона на метро, гостевые – на электричке.

Обеспечение порядка осложняет тьма баров, пабов и ресторанов, расположенных на пути к стадионам – болельщики выпивают и становятся смелее. Если степень риска матча высокая, недалеко от таких увеселительных заведений будут находиться и полицейские.

Все меняется у входа на стадион. Здесь болельщиков встречают стюарды – ребята разной комплекции в оранжевых манишках. Общение с этими контролерами проходит в три этапа: сначала они проверят билет, затем проведут личный досмотр, а потом объяснят как пройти на нужное место.

Товарищи посерьезнее носят салатовые жилеты и выполняют функции супервайзера. Именно через них полиция получает информацию про обстановку в пределах стадиона. «Если на входе у болельщика найдут пиротехнику или оружие, об этом сразу сообщат полиции», – объясняет сотрудник 22-го отдела полиции Берлина.

Для таких историй при каждом стадионе есть специальное помещение, где и отсиживаются немногочисленные полицейские. В случае с берлинским «Олимпиаштадионом» это настоящий бункер, который находится под землей. Небольшое подземелье напоминает полицейский участок: здесь есть камеры для буйных, врач и даже прокурор.

За порядком на трибунах полицейские тоже следят, но делают это незаметно. Помимо нескольких человек в штатском, на верхнем ярусе стадиона есть специальная комната с центром управления скрытыми камерами. Качество съемки настолько высокое, что при желании сотрудник полиции может увидеть на мониторе лицо любого фаната. При этом полицейские практически никогда не спускаются (только в экстренных случаях) на трибуны, чтобы не будоражить народ. Вместо этого хулигана постараются задержать на выходе со стадиона.

Болельщики знают, что их действия все равно под присмотром, поэтому большая часть фанатов не устраивает беспорядки на стадионах. При этом люди спокойно пьют пиво на аренах. Полиция понимает: лучше человек выпьет три-четыре стакана во время матча и будет адекватным, чем придет залитым еще до начала игры. Процент содержания алкоголя зависит от степени риска матча. Если полиция выставляет четвертый уровень потенциальной угрозы, то пиво, скорее всего, будет безалкогольным.

Немецкая педантичность играет в пользу футбола. Забитые стадионы и яркая культура боления – результат хорошо продуманных мер. Люди хотят приходить на стадион, потому что знают: там будет праздник, а не сборище больших и угрюмых мужиков в форме.

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