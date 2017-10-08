Eurosport

Криштиану Роналду вышел на третье место по голам за национальные команды

Роналду вышел на третье место по голам за национальные команды
Eurosport

4 ч. назад

30 мячей до рекорда.

Криштиану Роналду забил гол в отборочном матче ЧМ-2018 Андорра – Португалия (0:2). На счету капитана «селесау» стало 79 мячей за национальную карьеру, и он вышел на чистое третье место по этому показателю.

Чаще в матчах сборных отличались только иранец Али Даеи (109) и венгр Ференц Пушкаш (84).

Из действующих футболистов ближе всех к Роналду подошли испанец Давид Вилья (59) и аргентинец Лионель Месси (58).

  • Перед заключительным туром квалификации Португалия на 3 очка отстает от Швейцарии в группе В.
  • 10 октября португальцы и швейцарцы решат судьбу первого и второго мест в Лиссабоне.

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