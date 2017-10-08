Арьен Роббен: «Домашней победы 7:0 над Швецией не будет»

Арьен Роббен поделился мнением о положении сборной Голландии, которой для попадания в стыковые матчи ЧМ-2018 необходимо в последнем туре отборочного турнира обыграть Швецию с разницей в 7 мячей.

«Больно, но, к несчастью, это часть спорта. После результата матча Швеции ты не можешь делать ничего другого, кроме как играть с полной грудью, но мы не могли обыграть Белоруссию со счетом 8:0.

Домашней победы 7:0 над Швецией тоже не будет», – заявил Роббен FourFourTwo.

Перед заключительным матчем Нидерланды уступают Швеции 3 очка и проигрывает скандинавам по разнице мячей.

Голландия рискует не попасть на чемпионат мира впервые с 2002 года и пропустить два крупных турнира подряд впервые с 1986 года.

Матч Голландия – Швеция пройдет в Амстердаме 10 октября.

Крупнейшую победу над Швецией голландцы одержала в 2010 году – 4:1.

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