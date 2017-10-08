Getty Images
Пятерки отличников из Германии и Чехии, триллер в Польше. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Тот день, когда определился еще один участник ЧМ-2018.
Группа C
Голы: Горецка 8', 66', Вагнер 54', Рюдигер 64', Джан 81' – Шейдаев 34'
Норвегия – Северная Ирландия (1:0)
Гол: Брант 71' (автогол)
Голы: Кременчик 8', 23', Копиц 27', Новак 71', Кадлец 83'
Группа E
Голы: Эриксен 60' (пенальти) – Дяк 88'
Удаление: Ганя 63' (Румыния)
Голы: Мончиньский 6', Гросицкий 16', Левандовский 85', Стойкович 87' (автогол) – Мугоша 78', Томашевич 83'
Голы: Турысбек 62' – Мхитарян 26'
Группа F
Гол: Кейн 27' (пенальти)
Голы: Немец 33', 62', Дуда 69'
Голы: Безяк 52', 72' – Гриффитс 32', Снодграсс 87'
Удаление: Цесар 90' (Словения)
- Шотландцы, сыграв вничью, упустили второе место и не поедут в Россию.
- Словаки обошли их по разнице мячей.
Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе
Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами