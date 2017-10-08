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Пятерки отличников из Германии и Чехии, триллер в Польше. Все результаты дня в квалификации ЧМ

Пятерки отличников из Германии и Чехии, триллер в Польше. Все результаты дня в квалификации ЧМ
Eurosport

11 ч. назад

Тот день, когда определился еще один участник ЧМ-2018.

Группа C

Германия – Азербайджан (5:1)

Голы: Горецка 8', 66', Вагнер 54', Рюдигер 64', Джан 81' – Шейдаев 34'

Норвегия – Северная Ирландия (1:0)

Гол: Брант 71' (автогол)

Чехия – Сан-Марино (5:0)

Голы: Кременчик 8', 23', Копиц 27', Новак 71', Кадлец 83'

Группа E

Дания – Румыния (1:1)

Голы: Эриксен 60' (пенальти) – Дяк 88'

Удаление: Ганя 63' (Румыния)

Польша – Черногория (4:2)

Голы: Мончиньский 6', Гросицкий 16', Левандовский 85', Стойкович 87' (автогол) – Мугоша 78', Томашевич 83'

Казахстан – Армения (1:1)

Голы: Турысбек 62' – Мхитарян 26'

Группа F

Литва – Англия (0:1)

Гол: Кейн 27' (пенальти)

Словакия – Мальта (3:0)

Голы: Немец 33', 62', Дуда 69'

Словения – Шотландия (2:2)

Голы: Безяк 52', 72' – Гриффитс 32', Снодграсс 87'

Удаление: Цесар 90' (Словения)

  • Шотландцы, сыграв вничью, упустили второе место и не поедут в Россию.
  • Словаки обошли их по разнице мячей.

Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе

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