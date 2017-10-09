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Гол Леона Горецки пяткой и мощнейшая плюха Эмре Джана, которые отправили Азербайджан на лопатки
Сборная Германии люто поиздевалась над противником – 5:1.
Германия выиграла 10 из 10 матчей в отборочном турнире ЧМ-2018. Последней жертвой немцев стал Азербайджан, который увидел в своих воротах пять мячей.
Два из них оказали особенно ядерными. Первый на счету Леона Горецки, который забил в девятку ударом пяткой.
Второй супергол оформил Эмре Джан, который с 30 метров послал мяч точно под перекладину ворот Камрана Агаева.
- Действующие чемпионы мира в 19-й раз примут участие в мундиале.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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