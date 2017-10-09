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Гол Леона Горецки пяткой и мощнейшая плюха Эмре Джана, которые отправили Азербайджан на лопатки

Гол Горецки пяткой и мощнейшая плюха Джана, которые отправили Азербайджан на лопатки
Eurosport

10 ч. назад

Сборная Германии люто поиздевалась над противником – 5:1.

Германия выиграла 10 из 10 матчей в отборочном турнире ЧМ-2018. Последней жертвой немцев стал Азербайджан, который увидел в своих воротах пять мячей.

Два из них оказали особенно ядерными. Первый на счету Леона Горецки, который забил в девятку ударом пяткой.

Второй супергол оформил Эмре Джан, который с 30 метров послал мяч точно под перекладину ворот Камрана Агаева.

  • Действующие чемпионы мира в 19-й раз примут участие в мундиале.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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