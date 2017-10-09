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«Летим в Россию». Гжегож Крыховяк и Войцех Шченсный отпраздновали выход на ЧМ прыжками на кровать
Игрокам сборной Польши даже не понадобился самолет.
В заключительном матче отборочного турнира сборная Польши переиграла Черногорию и в восьмой раз в истории квалифицировалась на ЧМ.
После игры в инстаграме защитника поляков Гжегожа Крыховяка появилось забавное видео: игрок что-то обсуждает с партнером по команде Войцехом Шченсным, подрывается с кровати и через некоторое время прыгает на нее с криками «летим до России». Следом с теми же криками прыгает Войцех.
- Лучшее достижение Польши на ЧМ – бронза в 1974 и 1982 годах.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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