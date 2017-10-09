Украина проиграла Хорватии и пропустит ЧМ-2018

Сборная Украины проиграла Хорватии в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2018 со счетом 0:2 и потеряла шансы сыграть в финальной части в России. Дублем в середине второго тайма отметился нападающий Андре Крамарич.

Хорваты набрали 20 очков по итогам квалификации и финишировали на втором месте. Команда Шевченко закончила квалификацию с 17 очками на третьей строчке.

Первое место в группе I заняла Исландия, которая обыграла в последнем туре Косово (2:0) и набрала 22 очка.

Исландцы вышли напрямую на ЧМ-2018, хорваты сыграют в стыках.

Из восьми матчей против Хорватии украинцы выиграли лишь один – в отборе Евро-1996 (1:0).

Перед игрой в Киеве около двух тысяч болельщиков отправились маршем на матч Украина – Хорватия.

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