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Тренер сборной Ирландии не поставил крутого игрока на важнейший матч, потому что тот подустал
Мартину О'Нилу в команде не нужны пассажиры.
Сборные Уэльса и Ирландии в заключительном матче отборочного турнира определяют команду, которая точно не поедет на ЧМ-2018 в Россию.
Главный тренер гостей Мартин О'Нил подготовил сюрприз для соперника и не поставил в состав Уэса Хулахана. На вопрос журналистов, почему так произошло, специалист ответил, что игрок что-то подустал после матча с Молдовой.
- Перед заключительным матчем Ирландия идет третьей в группе D.
- Ирландцам нужна победа над Уэльсом, чтобы пробиться на ЧМ-2018.
- В случае победы над Уэльсом и поражения Сербии в параллельной встрече, Ирландия выйдет на ЧМ с первого места.
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