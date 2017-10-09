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Тренер сборной Ирландии не поставил крутого игрока на важнейший матч, потому что тот подустал

Тренер сборной Ирландии не поставил крутого игрока на важнейший матч, потому что тот подустал
Eurosport

4 ч. назад

Мартину О'Нилу в команде не нужны пассажиры.

Сборные Уэльса и Ирландии в заключительном матче отборочного турнира определяют команду, которая точно не поедет на ЧМ-2018 в Россию.

Главный тренер гостей Мартин О'Нил подготовил сюрприз для соперника и не поставил в состав Уэса Хулахана. На вопрос журналистов, почему так произошло, специалист ответил, что игрок что-то подустал после матча с Молдовой.

  • Перед заключительным матчем Ирландия идет третьей в группе D.
  • Ирландцам нужна победа над Уэльсом, чтобы пробиться на ЧМ-2018.
  • В случае победы над Уэльсом и поражения Сербии в параллельной встрече, Ирландия выйдет на ЧМ с первого места.

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