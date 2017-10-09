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Исландия пробилась на чемпионат мира в России
«Викинги» приедут на турнир, чтобы грохнуть сборную Англии.
Сборная Исландии приедет на ЧМ-2018 в России. В заключительном матче отборочного турнира скандинавы переиграли Косово (2:0) и выиграли группу I.
Исландцы набрали 22 очка и опередили ближайших преследователей хорватов на два балла.
Голы:
1:0 – Гильфи Сигурдссон, 40'
2:0 – Йоханн Гудмундссон, 68'
- Сборная Исландии ни разу не играла в финальной части ЧМ.
- На чемпионате Европы 2016 года скандинавы дошли до четвертьфинала.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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