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Сербия приедет на чемпионат мира в России

Сербия приедет на чемпионат мира
Eurosport

3 ч. назад

Матич, Иванович и компания пригонят в Россию.

Сборная Сербии стала очередным участником финальной стадии ЧМ-2018 в России. Сербы квалифицировались на турнир, выиграв группу D.

В последнем матче отборочного этапа Сербия обыграла Грузию (1:0), набрала 21 очко и опередила Ирландию на два балла.

Гол:

1:0 – Александар Прийович, 74'

  • Сербы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории.
  • Впервые балканцы отобрались на мундиаль в 2010 году.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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