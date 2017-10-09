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Сербия приедет на чемпионат мира в России
Матич, Иванович и компания пригонят в Россию.
Сборная Сербии стала очередным участником финальной стадии ЧМ-2018 в России. Сербы квалифицировались на турнир, выиграв группу D.
В последнем матче отборочного этапа Сербия обыграла Грузию (1:0), набрала 21 очко и опередила Ирландию на два балла.
Гол:
1:0 – Александар Прийович, 74'
- Сербы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории.
- Впервые балканцы отобрались на мундиаль в 2010 году.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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