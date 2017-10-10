Третьего не дано. Украина не заслужила чемпионат мира, все по делу

В украинском обществе пробиваются на поверхность положительные социальные сдвиги, но из-за огромной коррупционной махины и кумовства они мало заметны. В футболе – та же картина. В провале на Евро-2016 обвинили Михаила Фоменко и его олдскульные методы работы, наконец-то проводили на пенсию Анатолия Тимощука, поставили на царство ни минуты не тренировавшего Андрея Шевченко и признали реформы удачными.

Что-то похожее произошло несколько лет назад в России: вместо того чтобы строить академии и улучшать инфраструктуру, пригласили Фабио Капелло. Магия имени, бешеный контракт и слепая вера, что деньги дадут результат, оказались обманчивы. Отличие Шевы от итальянца лишь в том, что он обошелся стране чуть дешевле, хотя тоже как посмотреть – в тренерском штабе Андрея Николаевича при исполнении гимна за сердце держался только он и еще пара человек. Никто так и не понял, зачем Шевченко так много иностранных помощников.

До того как Шевченко принял сборную, он наведывался на Украину несколько раз в год, играл с другом-миллионером в гольф Харькове и мало представлял, чем дышит украинский футбол. По ходу квалификации тренер много экспериментировал, но со стороны показалось, что это имитация работы – из множества новичков в основе закрепился лишь левый защитник Матвиенко. Зато в команду вернулись Кучер и Ротань, которым на двоих 70 лет. Вместо обещанных кардинальных изменений патефон на базе украинской сборной затянул старые песни о главном – пасуй на Ярмолу с Коноплянкой, они знают, что делать.

Жить в смирении, тянуть до последнего, надеяться на чудо – украинская сборная показала худшие черты менталитета. Шевченко почему-то плохо реагировал на события и почти в каждом матче делал замены ближе к 90-й минуте. Стоило команде пропустить первой, и игроки слетали с игровой схемы, как детвора с поломанной карусели – оба матча с Хорватией прошли по такому сценарию. В лучшем случае украинцы отыгрывались, но не выигрывали. Натурализация Марлоса в конце отборочного цикла – это ли не признание тренерской беспомощности? Талантливый бразилец зажался и не успел интегрироваться в команду.

Такой слабой, безынициативной и обреченной по игре и самоотдаче украинская сборная не была никогда. По большому счету, на высоком уровне команда провела три тайма, и все – против Турции. В остальных ключевых матчах футболисты не могли отдать три передачи подряд и проигрывали середину поля. В ключевой встрече с Хорватией произошла самая странная история: после первого бодрого тайма желто-синие зачем-то отдали инициативу сопернику и меланхолично смотрели, как в ворота Пятова закатывают два мяча. Пожалуй, справедливо, что впервые украинская команда в отборе на ЧМ финишировала ниже второго места. Большего не заслужили.

Хуже всего в этой ситуации даже не готовность Шевченко продолжить работу, а непризнание ошибок. После влета Исландии тренер заявил, что доволен уровнем игры, а поражение в товарищеском матче от околачивающейся на задворках второй сотни рейтинга ФИФА Мальты назвал хорошим уроком. Это, вообще, как? Провал с Хорватией Шева пояснил отсутствием опыта, хотя средний возраст украинской команды близок к 30 годам.

В предыдущих отборах команда всегда показывала характер, стиль, почерк, пробивалась в стыки, влетала Словении, кусалась с Францией, но никогда не была такой безнадежной, апатичной и разрозненной. Конечно, нельзя обвинять в провале лишь одного Шевченко – легендарный нападающий переоценил возможности, не набрался опыта, не выключил в себе футболиста. Проблемы нужно искать в обществе и ФФУ, которой руководят случайные люди – в сентябре журналисты нашли у вице-президента поддельный диплом.

На матч с Хорватией, несмотря на именные билеты и паспортный контроль на входе, вокруг стадиона кружили перекупщики – то есть деньги, как и раньше, текут в один карман. Ужасно, что сборная Украины превратилась в полигон для экспериментов молодого тренера и удовлетворения финансовых и прочих амбиций ее руководителей. Во время Евро-2016 украинская команда играла с девизом «Мечта рождает победителей». Сегодня предел мечтаний – третье место в группе.

Украина – Хорватия – 0:2

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