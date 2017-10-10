Президент Исландии смотрел историческую игру сборной, затерявшись на трибуне среди простых зрителей

9 октября Исландия дома обыграла Косово в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 и впервые в истории отобралась на мундиаль.

На матч пришел и глава страны, президент Гвюдни Йоуханнессон, причем наблюдал он за игрой не с VIP-ложи, а с трибун среди простых болельщиков. После финального свистка президент чуть не расплакался.

Исландия – единственный дебютант мировых первенств из 17 сборных, уже обеспечивших себе поездку в Россию.

Исландия – самый маленький по населению (334,2 тысячи человек) участник чемпионатов мира за всю историю.

Двумя годами ранее исландцы впервые отобрались на Евро, где дошли до четвертьфинала, обыграв по пути Англию.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме