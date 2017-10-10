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Президент Исландии смотрел историческую игру сборной, затерявшись на трибуне среди простых зрителей
Обычный скандинавский мужичок.
9 октября Исландия дома обыграла Косово в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 и впервые в истории отобралась на мундиаль.
На матч пришел и глава страны, президент Гвюдни Йоуханнессон, причем наблюдал он за игрой не с VIP-ложи, а с трибун среди простых болельщиков. После финального свистка президент чуть не расплакался.
- Исландия – единственный дебютант мировых первенств из 17 сборных, уже обеспечивших себе поездку в Россию.
- Исландия – самый маленький по населению (334,2 тысячи человек) участник чемпионатов мира за всю историю.
- Двумя годами ранее исландцы впервые отобрались на Евро, где дошли до четвертьфинала, обыграв по пути Англию.
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