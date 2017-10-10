Завораживающее акапельное исполнение национального гимна болельщиками и игроками Уэльса

Уэльс принимал Ирландию в судьбоносном матче заключительного тура отборочной группы D. На кону стояло второе место, валлийцы имели преимущество в 2 очка.

Перед стартовым свистком традиционно звучали национальные гимны стран. Болельщики и футболисты Уэльса так вдохновенно пели Hen Wlad Fy Nhadau («Страна моих предков»), что организаторы спустя несколько секунд отрубили музыку. Акапельное исполнение вышло еще божественнее.

А вот вид с трибун.

Патриотического запала хватило «драконам» только на 57 минут, когда Джеймс Макклин забил за Ирландию единственный мяч в игре.

Ирландцы сбросили валлийцев со второго места и попали в стыки.

Победу в группе D одержали сербы.

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