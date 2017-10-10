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Завораживающее акапельное исполнение национального гимна болельщиками и игроками Уэльса
Проиграть после такого мощного заряда было невозможно, но «драконам» под силу оказалось все.
Уэльс принимал Ирландию в судьбоносном матче заключительного тура отборочной группы D. На кону стояло второе место, валлийцы имели преимущество в 2 очка.
Перед стартовым свистком традиционно звучали национальные гимны стран. Болельщики и футболисты Уэльса так вдохновенно пели Hen Wlad Fy Nhadau («Страна моих предков»), что организаторы спустя несколько секунд отрубили музыку. Акапельное исполнение вышло еще божественнее.
А вот вид с трибун.
- Патриотического запала хватило «драконам» только на 57 минут, когда Джеймс Макклин забил за Ирландию единственный мяч в игре.
- Ирландцы сбросили валлийцев со второго места и попали в стыки.
- Победу в группе D одержали сербы.
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