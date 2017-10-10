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Неизвестный звонил Роберто Мартинесу в 3 часа ночи и просил не ставить травмированного Ромелу Лукаку

Неизвестный звонил Мартинесу в 3 часа ночи и просил не ставить травмированного Лукаку
Eurosport

2 ч. назад

Кто-то, кому небезразличен «МЮ», сильно печется о здоровье бельгийца.

Главный тренер сборной Бельгии пожаловался на пресс-конференции, что накануне у него выдалась непростая ночь.

В 3 часа после полуночи ему поступили несколько звонков. Неизвестный настойчиво просил Мартинеса не выпускать Лукаку на поле в отборочном матче ЧМ-2018 против Кипра.

Пользователи твиттера даже знают, кто это мог быть.

  • Ранее Лукаку из-за проблем с голеностопом пропустил игру с Боснией и Герцеговиной (4:3).
  • 10 октября бельгийцы сыграют дома с Кипром. Команда Мартинеса еще в сентябре гарантировала себе участие на ЧМ-2018.
  • Лукаку забил 11 голов в 10 матчах за «МЮ» в сезоне-2017/18.
  • В отборочном цикле ЧМ-2018 у Ромелу 10 мячей в 7 играх.

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