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Болельщик смотрел матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Хорватия и умер
Еще один неприятный исход матча в Киеве.
Болельщик умер в Киеве во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии.
«Болельщик умер во время матча между сборными Украины и Хорватии. На данный момент никакой детальной информации нет, только сам факт», – заявил источник в ФФУ.
- Сборная Украины уступила Хорватии – 0:2.
- Поражение оставило украинцев на третьем месте в группе и лишило шансов на поездку в Россию.
- Сборная Хорватии сразится за место на ЧМ в стыковых матчах.
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