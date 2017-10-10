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Болельщик смотрел матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Хорватия и умер

Болельщик смотрел матч Украина – Хорватия и умер
Р-Спорт

9 ч. назад

Еще один неприятный исход матча в Киеве.

Болельщик умер в Киеве во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии.

«Болельщик умер во время матча между сборными Украины и Хорватии. На данный момент никакой детальной информации нет, только сам факт», – заявил источник в ФФУ.

  • Сборная Украины уступила Хорватии – 0:2.
  • Поражение оставило украинцев на третьем месте в группе и лишило шансов на поездку в Россию.
  • Сборная Хорватии сразится за место на ЧМ в стыковых матчах.

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