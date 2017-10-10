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Франция обыграла белорусов и вышла на ЧМ-2018

Франция обыграла белорусов и вышла на ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назад

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Франции переиграла сборную Белоруссии – 2:1.

Французы повели в счете в течение получаса игры. На 27-й минуте Антуан Гризманн нашел щелочку в обороне белорусов и закатил первый мяч. Шесть минут спустя Оливье Жиру поймал пас Гризманна и затолкал второй гол. Антон Сорока замкнул передачу с правого фланга и сократил разницу в счете – 2:1.

Оливье Жиру забил 28-й мяч за сборную и вышел на седьмое место в списке бомбардиров национальной команды.

  • Сборная Франции в итоге заняла первое место в группе, опередив на балл сборную Швеции.
  • Белоруссия после победы Люксембурга над Болгарией опустилась на последнюю позицию.

Итоговая таблица отбора на ЧМ-2018

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