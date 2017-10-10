Getty Images
Франция обыграла белорусов и вышла на ЧМ-2018
В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Франции переиграла сборную Белоруссии – 2:1.
Французы повели в счете в течение получаса игры. На 27-й минуте Антуан Гризманн нашел щелочку в обороне белорусов и закатил первый мяч. Шесть минут спустя Оливье Жиру поймал пас Гризманна и затолкал второй гол. Антон Сорока замкнул передачу с правого фланга и сократил разницу в счете – 2:1.
Оливье Жиру забил 28-й мяч за сборную и вышел на седьмое место в списке бомбардиров национальной команды.
- Сборная Франции в итоге заняла первое место в группе, опередив на балл сборную Швеции.
- Белоруссия после победы Люксембурга над Болгарией опустилась на последнюю позицию.
Итоговая таблица отбора на ЧМ-2018
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте