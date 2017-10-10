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Рахим Стерлинг подшутил над спящим Джоном Стоунзом и едва не получил от него в лицо
Форвард «Сити» с трудом избежал наказания.
Сборная Англии вернулась из Литвы с отборочного матча ЧМ-2018. Во время перелета Рахим Стерлинг записал видео, на котором подшучивает над Джоном Стоунзом.
Нападающий зажал защитнику нос и дождался момента, когда тот проснется. Стоунз не оценил шутку партнера и попытался его ударить, но промахнулся.
- Сборная Англии квалифицировалась на ЧМ-2018 в России, набрав 26 очков.
- Стерлинг провел за сборную в отборе 7 матчей и отметился двумя ассистами.
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