Рахим Стерлинг подшутил над спящим Джоном Стоунзом и едва не получил от него в лицо

Сборная Англии вернулась из Литвы с отборочного матча ЧМ-2018. Во время перелета Рахим Стерлинг записал видео, на котором подшучивает над Джоном Стоунзом.

Нападающий зажал защитнику нос и дождался момента, когда тот проснется. Стоунз не оценил шутку партнера и попытался его ударить, но промахнулся.

Сборная Англии квалифицировалась на ЧМ-2018 в России, набрав 26 очков.

Стерлинг провел за сборную в отборе 7 матчей и отметился двумя ассистами.

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