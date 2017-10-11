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Португалия опрокинула Швейцарию, голландцы никуда не едут. Результаты дня в квалификации ЧМ
Криштиану Роналду все-таки намылился в Россию.
Группа A
Голы: Роббен 16' (пенальти), 40'
Голы: Гризманн 27', Жиру 33' – Сорока 44'
Голы: Тиль 3' – Чочев 68'
Группа B
Голы: Джуру 41' (автогол), Силва 57'
Голы: Икауниекс 11', Шабала 19', 59', Тарасов 63'
Венгрия – Фарерские острова (1:0)
Гол: Бёде 81'
Группа H
Голы: Э.Азар 12', 63' (пенальти), Т.Азар 52', Лукаку 78'
Голы: Торосидис 32', Митроглу 61', 63', Янниотас 78'
Голы: Антонов 75' – Хайрович 48', 84'
- Сборные Португалии, Франции и Бельгии напрямую квалифицировались на чемпионат мира.
- Швеция, Швейцария и Греция сыграют в стыковых матчах.
Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе
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