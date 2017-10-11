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Португалия опрокинула Швейцарию, голландцы никуда не едут. Результаты дня в квалификации ЧМ

Португалия опрокинула Швейцарию, голландцы никуда не едут. Результаты дня в квалификации ЧМ
Eurosport

1 час назад

Криштиану Роналду все-таки намылился в Россию.

Группа A

Голландия – Швеция (2:0)

Голы: Роббен 16' (пенальти), 40'

Франция – Белоруссия (2:1)

Голы: Гризманн 27', Жиру 33' – Сорока 44'

Люксембург – Болгария (1:1)

Голы: Тиль 3' – Чочев 68'

Группа B

Португалия – Швейцария (2:0)

Голы: Джуру 41' (автогол), Силва 57'

Латвия – Андорра (4:0)

Голы: Икауниекс 11', Шабала 19', 59', Тарасов 63'

Венгрия – Фарерские острова (1:0)

Гол: Бёде 81'

Группа H

Бельгия – Кипр (4:0)

Голы: Э.Азар 12', 63' (пенальти), Т.Азар 52', Лукаку 78'

Греция – Гибралтар (4:0)

Голы: Торосидис 32', Митроглу 61', 63', Янниотас 78'

Эстония – Босния (1:2)

Голы: Антонов 75' – Хайрович 48', 84'

  • Сборные Португалии, Франции и Бельгии напрямую квалифицировались на чемпионат мира.
  • Швеция, Швейцария и Греция сыграют в стыковых матчах.

Все таблицы квалификации ЧМ-2018 в Европе

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