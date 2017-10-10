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Португалия напрямую пробилась на чемпионат мира в России

Португалия напрямую пробилась на чемпионат мира
Eurosport

2 ч. назад

Сборная Швейцарии с 27 очками – вторая.

Сборная Португалии в заключительном матче отборочного турнира переиграла Швейцарию и пробилась на чемпионат мира в России.

Португальцы набрали 27 очков и заняли первое место, опередив Швейцарию по разнице мячей.

Голы:

1:0 – Йохан Джуру, 41' (автогол)

2:0 – Андре Силва, 57'

  • Швейцарцы сыграют в стыковых матчах.
  • Криштиану Роналду занял второе место в бомбардирской гонке (15 голов), уступив один мяч Роберту Левандовскому.
  • Сборная Португалии в седьмой раз сыграет на чемпионате мира.
  • Турнир пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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