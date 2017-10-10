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Португалия напрямую пробилась на чемпионат мира в России
Сборная Швейцарии с 27 очками – вторая.
Сборная Португалии в заключительном матче отборочного турнира переиграла Швейцарию и пробилась на чемпионат мира в России.
Португальцы набрали 27 очков и заняли первое место, опередив Швейцарию по разнице мячей.
Голы:
1:0 – Йохан Джуру, 41' (автогол)
2:0 – Андре Силва, 57'
- Швейцарцы сыграют в стыковых матчах.
- Криштиану Роналду занял второе место в бомбардирской гонке (15 голов), уступив один мяч Роберту Левандовскому.
- Сборная Португалии в седьмой раз сыграет на чемпионате мира.
- Турнир пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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