Голландия не вышла на чемпионат мира, Швеция сыграет в стыках

Голландцы открыли счет уже на 16-й минуте: Арьен Роббен прошил Робина Ольсена с 11-метровой отметки. На 40-й минуте Роббен дальним ударом удвоил преимущество голландцев.

Во втором тайме ни одна из команд не поразила ворота соперника. Счет 2:0 не устроил голландцев: они сравнялись со шведами по очкам (19), но оказались слабее по разнице мячей (+17 у шведов против +9 у парней из Нидерландов).

Франция с 23 баллами заняла первое место в группе и вышла на ЧМ-2018 напрямую.

Шведы сыграют в стыковых матчах.

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