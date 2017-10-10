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Голландия не вышла на чемпионат мира, Швеция сыграет в стыках

Голландия не вышла на чемпионат мира
Eurosport

2 ч. назад

Сборная Нидерландов забила шведам всего два мяча.

Голландцы открыли счет уже на 16-й минуте: Арьен Роббен прошил Робина Ольсена с 11-метровой отметки. На 40-й минуте Роббен дальним ударом удвоил преимущество голландцев.

Во втором тайме ни одна из команд не поразила ворота соперника. Счет 2:0 не устроил голландцев: они сравнялись со шведами по очкам (19), но оказались слабее по разнице мячей (+17 у шведов против +9 у парней из Нидерландов).

  • Франция с 23 баллами заняла первое место в группе и вышла на ЧМ-2018 напрямую.
  • Шведы сыграют в стыковых матчах.

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