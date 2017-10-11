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Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Голландии

Роббен объявил о завершении карьеры в сборной
Eurosport

1 час назад

Легендарный полузащитник на минорной ноте прощается с международной ареной.

Сборная Голландии выиграла у Швеции (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018, но не пробилась на турнир. Игра против скандинавов стала последней для Арьена Роббена в футболке национальной команды.

В матче против Швеции Роббен сделал дубль и вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной. На его счету стало 37 голов.

  • Роббен выступал за сборную с 2003 года.
  • На счету Арьена 96 матчей за команду.
  • В ее составе он завоевал бронзу чемпионата Европы (2004), серебро и бронзу чемпионатов мира (2010 и 2014).

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