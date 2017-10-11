Getty Images
Роберт Левандовский установил бомбардирский рекорд отборочных турниров Европы
Польский форвард в полнейшем порядке.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский выиграл гонку бомбардиров отборочного турнира ЧМ-2018.
Форвард отыграл все 10 матчей турнира и забил 16 мячей, 6 из которых с пенальти. Поляк показал лучший бомбардирский результат в истории отборочных турниров Евро и ЧМ.
- Второе место в списке бомбардиров с 15 голами занял Криштиану Роналду, который стал самым полезным игроком турнира.
- Сборные Польши и Португалии квалифицировались на ЧМ.
- Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте