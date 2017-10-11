Getty Images

Роберт Левандовский установил бомбардирский рекорд отборочных турниров Европы

Левандовский установил бомбардирский рекорд отборочных турниров Европы
Eurosport

1 час назад

Польский форвард в полнейшем порядке.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский выиграл гонку бомбардиров отборочного турнира ЧМ-2018.

Форвард отыграл все 10 матчей турнира и забил 16 мячей, 6 из которых с пенальти. Поляк показал лучший бомбардирский результат в истории отборочных турниров Евро и ЧМ.

  • Второе место в списке бомбардиров с 15 голами занял Криштиану Роналду, который стал самым полезным игроком турнира.
  • Сборные Польши и Португалии квалифицировались на ЧМ.
  • Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде

00:23
Популярные видео
«Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной
2 503 просмотров15 ч
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 783 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться