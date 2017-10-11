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Швейцария и Италия попали в первую корзину стыковых матчей за выход на чемпионат мира
А еще Хорватия и Дания.
Стали известны составы корзин на стыковые матчи квалификации ЧМ-2018 в европейском регионе.
В первую корзину попали Швейцария, Италия, Хорватия и Дания. Во второй корзине оказались Ирландия, Северная Ирландия, Греция и Швеция.
Единственной сборной, которая заняла второе место в групповом этапе и не сыграет в стыках, стала команда Словакии.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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