Боснийские фанаты выкинули на поле все запасы файеров из-за невыхода сборной на ЧМ-2018

Сборная Боснии и Герцеговины выиграла заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2018 у Эстонии (2:1), но этого результата не хватило для попадания даже в стыковые матчи. Боснийцы заняли третье место в группе H, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

Фанаты остались очень недовольны результатом команды и едва не сорвали матч с эстонцами: по ходу игры небольшая группа поклонников из Боснии отправила на поле десятки зажженных файеров, из-за чего арбитр на некоторое время останавливал встречу.

Сборная Боснии играла на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.

Тот турнир стал для команды первым и единственным и завершился на стадии группового этапа.

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