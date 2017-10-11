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Боснийские фанаты выкинули на поле все запасы файеров из-за невыхода сборной на ЧМ-2018

Боснийские фанаты выкинули на поле все запасы файеров из-за невыхода сборной на ЧМ
Eurosport

5 ч. назад

Дома Эдину Джеко и его друзьям будут не рады.

Сборная Боснии и Герцеговины выиграла заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2018 у Эстонии (2:1), но этого результата не хватило для попадания даже в стыковые матчи. Боснийцы заняли третье место в группе H, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

Фанаты остались очень недовольны результатом команды и едва не сорвали матч с эстонцами: по ходу игры небольшая группа поклонников из Боснии отправила на поле десятки зажженных файеров, из-за чего арбитр на некоторое время останавливал встречу.

  • Сборная Боснии играла на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.
  • Тот турнир стал для команды первым и единственным и завершился на стадии группового этапа.

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