Виталий Кличко: «Жаль, я не дал наставление сборной Украины перед матчем с Хорватией»

«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии.

Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел.

Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – сказал Кличко Newsone.

Украина уступила Хорватии (0:2) и осталась без ЧМ-2018.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м.

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