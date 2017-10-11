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Виталий Кличко: «Жаль, я не дал наставление сборной Украины перед матчем с Хорватией»
Легендарный боксер разочарован поражением.
«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии.
Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел.
Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – сказал Кличко Newsone.
- Украина уступила Хорватии (0:2) и осталась без ЧМ-2018.
- Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м.
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