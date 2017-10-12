«Тепло ли занять днищевое место в отборе?» Уткин затроллил выступление Белоруссии в квалификации ЧМ

Комментатор Василий Уткин посмеялся над выступлением сборной Белоруссии в отборочном турнире ЧМ-2018. По итогам группового этапа белорусы набрали 5 очков и заняли последнее место, пропустив вперед Люксембург.

«Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке? Минск – столица Подлюксембуржья», – написал Уткин в твиттере.

Сборная Белоруссии занимает 71 место в рейтинге ФИФА.

Команда из этой страны никогда не отбиралась на чемпионаты мира и Европы.

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