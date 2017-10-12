Getty Images

«Тепло ли занять днищевое место в отборе?» Уткин затроллил выступление Белоруссии в квалификации ЧМ

«Тепло ли занять днищевое место в отборе?» Уткин затроллил выступление Белоруссии в квалификации ЧМ
Eurosport

3 ч. назад

И грустно, и смешно.

Комментатор Василий Уткин посмеялся над выступлением сборной Белоруссии в отборочном турнире ЧМ-2018. По итогам группового этапа белорусы набрали 5 очков и заняли последнее место, пропустив вперед Люксембург.

«Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке? Минск – столица Подлюксембуржья», – написал Уткин в твиттере.

  • Сборная Белоруссии занимает 71 место в рейтинге ФИФА.
  • Команда из этой страны никогда не отбиралась на чемпионаты мира и Европы.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ови положил восьмую шайбу в сезоне, но «Питтсбург» на это наплевал и выиграл

02:42
Популярные видео
Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь
2 408 просмотров23 ч
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
1 530 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться