Райан Бабел сделал хет-трик из попаданий в штангу на тренировке сборной Голландии

Полузащитник «Бешикташа» Райан Бабел продемонстрировал, насколько неудачливым может быть игрок сборной Голландии.

На одной из тренировок перед заключительными матчами национальной команды в отборочном турниру ЧМ голландец отрабатывал удары сходу, но фортуна по-полной издевалась над ним. В одном из эпизодов Бабел трижды подряд пробил по воротам, но каждый раз попадал в штангу, перед тем, как отправить мяч далеко за пределы тренировочного поля.

Сборная Голландии вместе с Бабелом не пробилась на ЧМ-2018 в России.

Райан провел два матча за команду в отборочном турнире и отметился голевой передачей.

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