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Райан Бабел сделал хет-трик из попаданий в штангу на тренировке сборной Голландии
Теперь ясно, почему парень редко гоняет за «оранье».
Полузащитник «Бешикташа» Райан Бабел продемонстрировал, насколько неудачливым может быть игрок сборной Голландии.
На одной из тренировок перед заключительными матчами национальной команды в отборочном турниру ЧМ голландец отрабатывал удары сходу, но фортуна по-полной издевалась над ним. В одном из эпизодов Бабел трижды подряд пробил по воротам, но каждый раз попадал в штангу, перед тем, как отправить мяч далеко за пределы тренировочного поля.
- Сборная Голландии вместе с Бабелом не пробилась на ЧМ-2018 в России.
- Райан провел два матча за команду в отборочном турнире и отметился голевой передачей.
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