Сorriere dello Sport: Капелло возглавит сборную Италии в случае провала в стыковых матчах ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло может возглавить национальную команду Италии.

По Сorriere dello Sport, Капелло, возглавляющий китайский клуб «Цзянсу Сунин», является претендентом на место главного тренера итальянской сборной, которой сейчас руководит Джампьеро Вентура. Контракт 71-летнего специалиста с «Цзянсу» рассчитан до конца 2018 года, но итальянец уже сообщил руководству о желании уйти и отказаться от контракта, по которому его зарплата составляет 10 миллионов евро в год, говорится в материале.

Предполагается, что Капелло может возглавить сборную Италии, если она потерпит неудачу в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018. Возможными соперниками итальянцев в стыковых матчах будут команды Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 17 октября.

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года.

Также он работал с «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», «Реалом» и сборной Англии.

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