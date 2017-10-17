Ну-ка, Модрич. Кто пройдет стыки и поедет на ЧМ-2018 от Европы

Северная Ирландия – Швейцария

Кто победит?

Швейцария выиграла 9 из 10 матчей в отборочной группе. Пусть и слабой. Она обыграла дома португальцев. Пусть и без Роналду. В одной из последних игр она показала роскошный атакующий футбол и забила пять мячей. Пусть и Венгрии. У швейцарцев есть лидеры, обойма, ресурс для обновления, грамотный тренер. У Северной Ирландии – только организация и драйв средних игроков. Кто из них выстрелил на Евро? Никто. Как команда оказалась на Евро в плей-офф? Благодаря турнирной системе. Их матч с Уэльсом был образцом бестолковости, среди которой достаточно, чтобы мастер разок мазнул кистью – и у Северной Ирландии таких мастеров нет.

Даже если североирландцы упрутся рогом, на чемпионат мира поедет Швейцария. Это не элитная команда: португальцы им уже разъяснили, что к чему. Нужно понять, классная ли это сборная, то есть способна ли она выигрывать плохие матчи, настаивать на своем, если соперник не поддается. Но швейцарцы – состоявшаяся команда, в отличие от строящейся чешской, которую Северная Ирландия высадила.

Кто станет героем?

Харис Сеферович. Джердан Шакири, конечно, креативный центр сборной и самый способный из ее игроков, но Харис забьет не меньше двух, и этого, наверное, хватит.

Хорватия – Греция

Кто победит?

Хорваты провалили отбор, и не нужно говорить, что группа попалась сверхсложная. Она стала такой благодаря хорватам: кризисные Украина и Турция, простая, как правда, Исландия. Испанцы прошли бы их с изяществом, немцы – со свистом. В сборной Хорватии есть два игрока мирового уровня и с десяток – высокого европейского, но доверены они то Чачичу, то Даличу. Тренерская проблема в Хорватии системна. Неслучайно сборная ни разу после 1996-98 годов не проводила ровно два цикла подряд: то взлет, то провал, то подъем, то уныние.

Но хорватам повезло с соперником, потому что у Греции все еще хуже. Лучшее, что случилось с греческой сборной за последние десять лет, звали Фернанду Сантуш, но ему помахали рукой после двух выходов в плей-офф – на Евро и чемпионате мира. Ни один греческий талант полностью не раскрылся. Сборная с трудом пробилась в стыки, на протяжении года создавая фон для бельгийцев. Хорватия победит Грецию и с Даличем.

Кто станет героем?

Лука Модрич. Среди людей, а не пришельцев вроде Месси и Роналду, это первейший претендент на все индивидуальные призы, включая «Золотой мяч». Он не играет головой, но это, пожалуй, все минусы. Из изюмного игрока он с возрастом стал лидером сборной. В Киеве Модрич повел ее за собой и сконструировал победу. То же самое он проделает и с греками.

Дания – Ирландия

Кто победит?

Если футбольные мозги и талант превосходят организацию, то выиграет, конечно, Дания. Но датские мозги и талант не всегда превосходят даже посредственные команды вроде Румынии. Датчане провели в отборе ровно один шикарный матч – с поляками дома. В Подгорице их соперник сразу лишился единственной звезды. Дания – команда с потенциалом, но пока нереализованным. Она складывается у нас на глазах, и попадание на чемпионат мира для нее крайне важно.

Ирландцы пробились в стыки, выиграв классическое британское безголовое (тут не игра головой имеется в виду) дерби у Уэльса: одни перебодали других. Валлийцы без Бэйла и Рэмзи в форме 2016 года стали посредственностью, иначе Ирландия бы уже примерялась к Лиге наций. Тем не менее, с датчанами у них есть шансы. Дании обязательно нужно уверенно провести первый матч дома и добиться разницы мяча в два, не оставляя ирландцам шансов на реванш. Самая равная пара из четырех.

Кто станет героем?

Вы ждете фамилию Эриксен? Нетушки. Героем будет Пионе Систо. Угандо-датчанин чарующе играет за «Сельту»: он пластичен, подвижен, резок, техничен, легко находит свободное пространство, бьет, не стесняясь, и раздает передачи. Если вы его еще не видели, включайте матч Дания – Ирландия и смотрите во все глаза. Это будущая звезда европейского футбола.

Швеция – Италия

Кто победит?

Вентуру ругают за схему 4-2-4, превращая три цифры в фетиш. Любая команда в возбужденном состоянии может играть по схеме 4-2-4. Проблема в том, что Вентура, располагая очень хорошими игроками (Андреа Конти, правда, словил кресты), за год не создал сбалансированную команду, где-то добавив, где-то убавив, от кого-то отказавшись. Впрочем, сложно вспомнить, когда последний раз в отборочном цикле скуадра адзурра разрывала соперников в клочья. Италия – реактивная команда. У нее могут быть хорошие кадры для взрывной игры (как сейчас, по большому счету) и не очень хорошие (как у Конте перед Евро), но общий план не меняется, и играть первым номером Италии сложно.

Швеции лучше без Ибрагимовича. Она уже не зависит от игрока, которого хвалят больше заслуженного. Матч итальянцев и шведов на Евро стал апофеозом футбольной тупости, но Швеция сейчас вовсе не играет в тупой футбол. Впрочем, это команда без настоящих звезд. Форсбергу еще нужно многое доказывать миру. Свой самый яркий матч в отборе – у французов – они выиграли случайно, заслужив, по большому счету, лишь ничью. А Италия остается Италией. Даже с Вентурой и его 4-2-4.

Кто станет героем?

Чиро Иммобиле. Если Вентура поставит его в состав, конечно. Сейчас это лучший итальянский нападающий в Серии А. Он забивает и за сборную. Впрочем, в «Валенсии» сейчас зажглась альтернатива Иммобиле – Симоне Дзадза. Брать и пользоваться, только и всего! Но смотрит ли Вентура чемпионат Испании?

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