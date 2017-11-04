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ФИФА покарала Костаса Маноласа за намеренную желтую карточку, и он пропустит важный стыковой

ФИФА покарала Маноласа за намеренную желтую карточку, и он пропустит важный стыковой
Р-Спорт

18 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Хитрость наказуема.

ФИФА дисквалифицировала на один матч защитника сборной Греции Костаса Маноласа за намеренное получение желтой карточки. Футболист был предупрежден за затяжку времени в конце матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Кипром (2:1), пропустил игру с Гибралтаром (4:0) и избежал возможного перебора желтых карточек перед или в стыковых матчах с Хорватией.

ФИФА посчитала, что грек получил желтую карточку намеренно, и дисквалифицировала футболиста на одну игру.

  • В итоге Манолас пропустит первый стыковой матч, который состоится 9 ноября в Загребе.
  • Ответная игра пройдет 12 ноября в Пирее.

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