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Голы Казахстана и Белоруссии попали в топ-10 квалификации ЧМ-2018 по версии УЕФА
Из крутанов отличились Оливье Жиру и Аксель Витсель.
УЕФА опубликовал топ-10 европейских голов отборочного турнира ЧМ-2018.
В список лучших попали: Себастьян Руди, Эмре Джан (оба – Германия), Костас Митроглу (Греция), Маркус Берг (Швеция), Гафуржан Суюмбаев (Казахстан), Алехандре Мартинес (Андорра), Павел Савицкий (Белоруссия), Александер Ринг (Финляндия), Аксель Витсель (Бельгия), Оливье Жиру (Франция).
- Матчи плей-офф пройдут 10 и 13 ноября.
- ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.
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