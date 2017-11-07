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Голы Казахстана и Белоруссии попали в топ-10 квалификации ЧМ-2018 по версии УЕФА

Голы Казахстана и Белоруссии попали в топ-10 квалификации ЧМ-2018 по версии УЕФА
Eurosport

39 мин. назадИзменено 30 мин. назад

Из крутанов отличились Оливье Жиру и Аксель Витсель.

УЕФА опубликовал топ-10 европейских голов отборочного турнира ЧМ-2018.

В список лучших попали: Себастьян Руди, Эмре Джан (оба – Германия), Костас Митроглу (Греция), Маркус Берг (Швеция), Гафуржан Суюмбаев (Казахстан), Алехандре Мартинес (Андорра), Павел Савицкий (Белоруссия), Александер Ринг (Финляндия), Аксель Витсель (Бельгия), Оливье Жиру (Франция).

  • Матчи плей-офф пройдут 10 и 13 ноября.
  • ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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