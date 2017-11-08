Даниэле де Росси: «Я бы не хотел, чтобы Ибра выходил против меня даже в 40 лет и со сломанной ногой»

Даниэле де Росси прокомментировал ближайший стыковой матч Италии против Швеции за право сыграть на ЧМ-2018 в России. В частности, он высказался об отсутствии Златана Ибрагимовича в ростере шведов: форвард завершил карьеру в сборной после Евро-2016.

«Даже в 40 лет и со сломанной ногой, я бы не хотел, чтобы Ибра выходил против меня. Он мог быть их преимуществом, и хорошо, что его не будет в матчах против нас. Отсутствие Ибрагимовича – плюс для всех тех, кто должен против него играть.

Остальные игроки сборной Швеции не ноунеймы, мы знаем их, потому что многие играют в Италии, а другие – в других мощных европейских лигах. Они не новички.

Если ЧМ важен для меня, человека, который уже трижды на играл на чемпионатах мира, представьте, как это важно для тех, кто не был на нем никогда. Поездка на чемпионат мира – это самое важное. На «Сан-Сиро» будет аншлаг, это будет великое противостояние, и мы должны доказать, что мы достойны ЧМ и попасть на него. Просить фанатов верить сейчас неуместно: мы должны выиграть эту игру. Мы сильны. Возможно, мы лучше Швеции, но есть небольшой страх», – приводит слова Де Росси Football Italia.